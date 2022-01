Ein Facebook-Post geht durch die Decke : Zettel an Eingangstür: Womit die Sparkasse in Neunkirchen die Menschen berührt

Zettel an Eingangstür: Womit die Sparkasse in Neunkirchen die Menschen berührt

Neunkirchen Eine Nachricht auf Facebook hat viele Menschen sehr aufgewühlt. Die Reaktionen überschlugen sich. Doch was hat es damit auf sich?

Es ist eine Nachricht, die viele Menschen im Saarland sehr zu Herzen geht. Berührt. Es geht Schlag auf Schlag, als am Donnerstag gegen 14.29 Uhr in der Facebook-Seite „Neunkirchen (Saar)“ plötzlich und unvermittelt ein Foto auftaucht. Eine Reaktion folgt auf die nächste. Zack, zack, zack. Rund 300 Kommentare, ca. 2000 nach oben gestreckte Daumen und weit über 1000 Menschen, die den Post teilen. Die Nachricht bricht alle Rekorde auf dieser Seite. Was ist geschehen?