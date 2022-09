Sparkasse Neunkirchen : Deutschlandweit unter den Top 100

Neunkirchen Sparkasse Neunkirchen als „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ ausgezeichnet.

Die Sparkasse Neunkirchen darf sich zu Deutschlands besten Arbeitgebern im Bankenumfeld zählen. Mit einer Platzierung unter den „Top 100“ im Focus-Business-Ranking in der Bankenbranche habe die Sparkasse Neunkirchen ihre Attraktivität als Arbeitgeber erneut unter Beweis gestellt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Damit konnte die Sparkasse die erfolgreiche Auszeichnung als „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ aus dem Vorjahr erfolgreich bestätigen. Personalleiter Andreas Krob überreichte jetzt zusammen mit Cornelia Collet, die für die Ausbildung und Personalgewinnung zuständig ist, die Urkunde mit dem Qualitätssiegel an den Vorstand der Sparkasse. „Mit dieser Auszeichnung machen wir deutlich, dass wir mit unserer Arbeitsplatzkultur und unseren Werten auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt ein besonders attraktiver Arbeitgeber sind. Die Auszeichnung ist darüber hinaus ein Ansporn, unsere individuellen Angebote kontinuierlich auszubauen“, unterstreicht Vorstandsmitglied Jörg Welter. Die Top-Liste enthält rund 4000 Unternehmen und wird gegliedert in mehr als 40 Branchen.„Wir freuen uns sehr, dass wir auch von neutraler Seite als ein sehr attraktiver Arbeitgeber und Ausbilder wahrgenommen werden“, so Patrick Rammo (stellvertretendes Vorstandsmitglied). „Dies ist umso erfreulicher, da wir großen Wert auf zufriedene und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen. Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie steigern wir unsere Anzahl an Mitarbeitenden seit 2021 gezielt und freuen uns weiterhin über interessante Bewerbungen.“