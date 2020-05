Bilanz des Jubiläumsjahrs 2019 : Kunden sind zunehmend digital unterwegs

Der Vorstand der Sparkasse Neunkirchen: Markus Groß und Jörg Welter (von links). Foto: Marko Becker

Neunkirchen Sparkasse Neunkirchen trotzt „schwierigen Rahmenbedingungen“. Mit Jubiläumsjahr 2019 ist sie zufrieden.

Nicht nur die Kundinnen und Kunden der Sparkasse Neunkirchen hatten in den vergangenen Wochen kaum oder gar keinen persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern. Auch die Jahrespressekonferenz fand wegen der Corona-Pandemie erstmals im Rahmen einer Telefonkonferenz statt. Am Ende versicherte Vorstandschef Markus Groß glaubhaft, dass er und seine Kollegen nicht etwa im Jogginganzug im Konferenzsaal säßen, sondern tatsächlich im Anzug mit sparkassenroter Krawatte. Anlass zur guten Laune gab die Bilanz des Jahres 2019, das für die Sparkasse Neunkirchen ganz im Zeichen ihres 150. Geburtstages stand.

„Zufrieden“ blicke er mit seinem Vorstandskollegen Jörg Welter auf das vergangene Jahr zurück, sagte Markus Groß. Trotz der anhaltend schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei man gewachsen, wenn auch die Rekordjahre lange zurückliegen. Insbesondere die Niedrig- beziehungsweise Minuszinspolitik der Europäischen Zentralbank, aber auch zunehmende bürokratische und regulatorische Auflagen sowie die Digitalisierung hätten es der Sparkasse in 2019 nicht einfach gemacht, die gesteckten Ziele zu erreichen. Herausgekommen sei ein „solides Ergebnis“, das Jörg Welter mit Zahlen belegte. So sei die Bilanzsumme im vergangenen Jahr weiter um 5,1 Prozent gestiegen und lag am Jahresende bei rund 1,7 Milliarden Euro. Erneut ein „Spitzenwert“ sei beim Kreditgeschäft erreicht worden. Der Bestand an Kundenkrediten stieg um 36,7 Millionen Euro (plus 2,9 Prozent) auf rund 1,3 Milliarden Euro. Der Anstieg bei den Privatkunden betrage 28,3 Millionen, bei den Unternehmenskrediten 12,1 Millionen. Das meiste Geld, nämlich 68 Millionen Euro, flossen in den privaten Wohnungsbau.

Immobilien stehen im Landkreis Neunkirchen unverändert hoch im Kurs, weiß Welter, der das Kundengeschäft in der Sparkasse verantwortet. Dabei ist das Gros der Kunden äußerst vorsichtig: Viele „parken“ ihr Geld auf Giro- beziehungsweise Geldmarktkonten, obwohl sie wegen der niedrigen Zinsen sehenden Auges einen realen Wertverlust erleiden. Deshalb sind die Kundeneinlagen um weitere 85 Millionen Euro (plus 6,8 Prozent) auf die stolze Summe von 1,3 Milliarden Euro angewachsen. „Für uns ist es daher umso wichtiger, mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben und Gespräche über Alternativangebote im Wertbereich zu führen“, erklärt Welter. 75 Prozent der Kunden haben nach den Worten von Vorstandsmitglied Patrick Rammo noch kein Wertpapier-Depot. „Wirtschaftlich stabil“ steht die Sparkasse Neunkirchen nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Groß da. Das Jahresergebnis liegt mit rund 3,1 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau von 3,7 Millionen Euro.

Zahlen sind wichtig für Banker, doch die Sparkasse Neunkirchen wurde in den vergangenen Jahren nicht müde, auch ihr gesellschaftliches Engagement und ihre Verantwortung für die Region zu unterstreichen. Rund 500 000 Euro flossen 2019 via Spenden und Sponsoring in die Region. Ein Beispiel im großen Jubiläumsjahr ist die Spendenaktion „Meine Helden“, mit der viele Vereine und Einrichtungen wichtige Projekte ermöglichen konnten. Selbst sparen wird die Sparkasse in diesem Jahr im Bereich der Veranstaltungen, die sie seit Jahren fördert. Ob Sommeralm, Neunkircher Nächte oder Triathlon – wegen der Corona-Pandemie fallen im Sommer 2020 alle Events aus. Ob ein Teil dieses Geldes im nächsten Jahr auf Veranstaltungen „draufgepackt“ wird, ließ Vorstandschef Groß offen. Corona machte auch bei der zum 1. April geplanten Strukturreform einen Strich durch die Rechnung. Während der Zusammenlegung von sieben Geschäftsstellen bereits zum 26. März umgesetzt wurde, hat die Sparkasse ihre dort noch vorhandenen SB-Automaten gelassen. Ab dem 2. Juni treten dann neue Servicezeiten in Kraft. Die neun Geschäftsstellen werden länger für ihre Kunden da sein, nämlich montags, dienstags und donnerstags bis 17 Uhr. Die Automaten an den bisherigen Standorten Neumünster, Stennweiler, Landsweiler, Wustweiler, Welschbach, Wiesbach und Dirmingen werden zu diesem Zeitpunkt vom Netz genommen. In Wiesbach und Wustweiler ist dies bereits geschehen. Weiterhin kann der kostenlose Bargel-Bring-Service der Sparkasse genutzt werden.