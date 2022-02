Zettel nicht von Sparkasse : Sparkasse Neunkirchen entfernt Einladung für Obdachlose an der Eingangstür

Sparkasse Neunkirchen entfernt Einladung für Obdachlose an der Eingangstür

Update Neunkirchen Vergangene Woche sorgte ein Flyer an der Eingangstür der Sparkasse Neunkirchen in den sozialen Medien für Begeisterung. Wie die Bank nun klarstellt, stammt der Zettel, für den sie gefeiert wurde, nicht von ihr.

Es war eine Nachricht, die vielen Menschen im Saarland sehr zu Herzen ging. Berührte. Als am Donnerstag gegen 14.29 Uhr auf der Facebook-Seite „Neunkirchen (Saar)“ ein Foto auftauchte, folgte eine Reaktion auf die nächste. Rund 300 Kommentare, ca. 2000 nach oben gestreckte Daumen und weit über 1000 Menschen, die den Post teilten.

In der Nachricht wurden Obdachlose dazu eingeladen, die kalten Nächte im Foyer der Neunkircher Sparkasse zu verbringen. So hießt es unter anderem: „Wenn eine Bankfiliale sich dazu entscheidet, in den kalten Jahreszeiten ihre automatischen Türen nachts offen zu lassen, dann können Sie davon ausgehen, dass es sie nicht stört, wenn Obdachlose hier Schutz vor der Kälte suchen.“ Die Menschen zollten der Aktion unter dem Post großen Respekt. Darüber berichteten Medien bundesweit, auch die Saarbrücker Zeitung.