Gutes Geschäftsjahr 2023 Sparkasse Neunkirchen verzeichnet Wachstum in allen Bereichen — dafür leihen sich die Kunden am häufigsten Geld

Das Volumen der Kundenkredite erhöhte sich um 4,5 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro. „Besonders kräftig stiegen die Firmen-Darlehen“, sagte das stellvertretende Vorstandsmitglied Frank Rubeck. „Auch wenn die Konjunkturerwartungen verhalten sind, wollen viele Kunden das Abwarten beenden und erneut investieren“. An Firmenkrediten stehen rund 513,7 Millionen Euro in den Büchern, 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Ausleihungen an Privatkunden kletterten um 2,5 Prozent und erreichten einen Wert von knapp 866 Millionen Euro. Der Löwenanteil dieser Gelder steckt in der privaten Immobilienfinanzierung. „Im Mittelsegment zwischen 200 000 und 300 000 Euro pro Haus zog die Kauflust spürbar an“, erläuterte Barbara Bucher, Direktorin für das Privatkunden-Geschäft. „Eine wachsende Zahl von Kunden setzt auch auf eine eigene Stromversorgung mit Photovoltaik-Panels auf dem Dach oder geht die energetische Sanierung der eigenen vier Wände an.“ Die Kredite an Städte und Gemeinden wuchsen um 10,1 Prozent allerdings von einem niedrigen Niveau aus. Die Forderungen an die öffentlichen Haushalte addierten sich zum Jahresende auf 116 Millionen Euro.