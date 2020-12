Neunkirchen : 129 625 Euro für die Vereine der Region

Neunkirchen Sparkasse Neunkirchen und Bürgerstiftung unterstützen in der Corona-Pandemie.

Von der gemeinsamen Spenden-Aktion „Gemeinsam da durch“ der Sparkasse Neunkirchen und dem Landkreis Neunkirchen haben die Vereine profitiert und erhalten eine wertvolle Unterstützung in der Corona-Krise. So schreibt die Sparkasse jetzt in einer Pressemitteilung. Unzählige Vereine haben die Corona-Krise in voller Härte gespürt, denn leider hat diese vor Vereinen nicht Halt gemacht: Sportplätze bleiben geschlossen, Konzerte, Chor- und Theaterproben fallen aus, Hauptversammlungen entfallen und Feste werden abgesagt. Um die Vereine in der Region wirkungsvoll zu unterstützen, hatte die Sparkasse Neunkirchen bereits im Frühjahr unter dem Motto „Gemeinsam da durch“ auf ihrer Online-Spendenplattform „Meine Helden“ eine große Spenden-Aktion ins Leben gerufen. Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neunkirchen und die Stiftung für Bürger im Landkreis Neunkirchen haben dazu Spendentöpfe für Soforthilfe und Bonuszahlungen bereitgestellt. Außerdem hatte sich die Sparkasse kreative Aktionen einfallen lassen, um die Menschen in der Region zu eigenen Spenden zu motivieren. So kamen zum Beispiel anlässlich einer Verdoppelungsaktion am Weltspartag rund 10 000 Euro aus etwa 100 Privatspenden zusammen, die von der Sparkasse verdoppelt wurden.