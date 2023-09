Sparkasse Neunkirchen Wiederaufbau der Sparkasse in Furpach läuft an

Nachdem am 23. Januar die Automaten der Sparkassen-Geschäftsstelle in Furpach gesprengt wurden (wir berichteten) und dabei das komplette Gebäude erheblich beschädigt wurde, laufen bei der Sparkasse Neunkirchen umfangreiche Untersuchungen und Planungen zum Wiederaufbau, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Vorstand der Sparkasse Neunkirchen freue sich, dass die erforderlichen Maßnahmen und Überlegungen erfolgreich abgeschlossen und wichtige Beschlüsse gefasst werden konnten. Die Sparkasse werde ihre Geschäftsstelle in Furpach als zukunftsfähige, effiziente und sichere Geschäftsstelle wiederaufbauen.