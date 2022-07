City Musik Sommer in Neunkirchen : Konzertsommer in der Neunkircher City

Neunkirchen Jeweils donnerstags von 17 bis 20 Uhr kann man beim City Musiksommer in Neunkirchen Konzerten lauschen. Natürlich live, umsonst und unter freiem Himmel.

Der Neunkircher City Musiksommer liefert vom 7. Juli bis 4. August musikalisch- kulturelle Konzerthappen. Die beliebte Veranstaltungsreihe geht in diesem Sommer anlässlich des 100-jährigen Stadtjubiläums erstmals „on tour“, so Stadt-Pressesprecher Deniz Alavanda in der Ankündigung. Neben den Konzerten auf den Bliesterrassen wird es im Wechsel jeweils zum Ort passende Musikveranstaltungen auf dem Stummplatz und am Hammergraben geben.