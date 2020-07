Michelle Roj aus Neunkirchen: : „Vielleicht helfe ich, ein Leben zu retten“

Neunkirchen Im Einsatz gegen Leukämie: Soldatin aus Neunkirchen hat 40-jährigem Iren Stammzellen gespendet.

Wenn Michelle Roj von ihrem lebensrettenden Einsatz erzählt, hört das sich eigentlich wenig spektakulär an: „Ich habe über zwei Tage insgesamt acht Stunden in einer Entnahmestation in Ratingen gesessen, Filme geschaut und irgendwann war es vorbei.“ Die ganze Zeit über hatte sie das Ticken des sogenannten Apheresegerätes im Ohr, an das sie angeschlossen war. Durch einen Schlauch wurde Blut zu dem Gerät geführt, das die Stammzellen herausfiltert. Das gefilterte Blut fließt dann durch einen zweiten Schlauch wieder zurück. „Das war absolut okay und hat nicht wehgetan. Ich würde es immer wieder tun“, fasst sie zusammen.