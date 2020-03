Auf was verzichten die Menschen im Kreis Neunkirchen? : Wie viel Fasten darf es sein?

Am Freitagabend startete wieder die Heilfasten-Aktion im „Momentum“ in Neunkirchen, die traditionell von Dr. Mechthild Feldmann und Pfarrer Michael Wilhelm geleitet wird. Foto: Anja Kernig

Neunkirchen Es gibt zig Möglichkeiten, Verzicht zu üben – wir hörten uns in Neunkirchen und Umgebung um.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Kernig

Fasten ist in. Handelte es sich ursprünglich um ein religiöses Ritual, wird heute zwischen Aschermittwoch und Ostern meist weniger genascht, geraucht oder getrunken oder auch aufs Autofahren verzichtet. Noch relativ jung ist Plastikfasten. „Man greift zu Mehrwegflaschen, kauft Obst und Gemüse lose, verzichtet auf Plastiktüten und meidet Kosmetik mit Mikroplastik“, erklärt Heike Sicurella, Ehrenamtsbeauftragte des BUND. Das Non-Plus-Ultra sind Unverpackt-Läden, wo alles in mitgebrachte Behälter abgefüllt wird. Nur gibt es diese Geschäfte noch viel zu selten, bedauert die Neunkircherin. Und sieht letztlich die Industrie in der Verantwortung. „Oft sind Produkte ausschließlich in Plastikverpackungen erhältlich.“ Da bleibt nur, dem Handel einen Denkzettel zu verpassen: „Man kann Umverpackungen einfach im Laden lassen.“

Verschieden halten es die beiden großen Konfessionen mit dem Fasten, Ökumene hin oder her. Während die Protestanten gern „light“ fasten – dieses Jahr unter dem Motto „7 Wochen ohne Pessimismus“ – geht es bei den Katholiken eher klassisch zu. Soll heißen: Nur einmal am Tag satt essen, Ausnahme sonntags. Wobei laut Pfarrer Michael Wilhelm die „Hinwendung zum Nächsten“ und das Gebet zwingend dazu gehören. Er und Dr. Mechthild Feldmann leiten die Heilfasten-Gruppe, die diese Woche nur Wasser, Tee und Gemüsebrühe zu sich nehmen. Fast alle der zehn Teilnehmer sind Wiederholungstäter. Auch Claudia Müller: „Ich freu mich drauf“, strahlt sie beim Start am Freitagabend im „Momentum – Kirche am Center“ in Neunkirchen. Letztes Jahr hat sie den Radikalverzicht erstmals ausprobiert und war positiv überrascht. „Mir ist es so gut gegangen. Keine Beschwerden, nix.“ Dafür entgiftete sie tüchtig, ab dem dritten Tag stellte sich die Fasten-Euphorie ein. „Man geht auch mit vielem bewusster um“, nimmt Gerüche und später den Geschmack deutlich intensiver wahr. Nebenbei purzelten die Kilos, immerhin sechs Stück, davon vier dauerhaft – ein willkommener Nebeneffekt. Wichtig, da sind sich alle einig, sind die Treffen alle zwei Tage zum Austauschen und gegenseitigen Motivieren.

Eine weniger krasse Alternative kennt Ernährungsberaterin Mandy Hart aus Heiligenwald: „Beim Basenfasten verzichtet man auf Lebensmittel, die sauer verstoffwechseln.“ Zunächst lässt man Kaffee, kohlensäurehaltige Getränke und Alkohol weg und reinigt am Abend vorher den Darm. Danach ernährt man sich „zu 80 Prozent von Obst und Gemüse“ und trinkt drei Liter Wasser pro Tag. Nett zu sich selber sein, ist ebenfalls Pflicht, betont Mandy Hart, also „mindestens acht Stunden schlafen, meditieren“ und Ähnliches. Gestern startete ihr VHS-Kurs zum Thema.

Für Landrat Sören Meng spielt sich die Fastenzeit vor allem im Kopf ab: „Für mich ist es immer eine bewusste Zeit“, in der man sich auf Dinge besinnt, die sonst zu kurz kommen. „Verbales Fasten“ findet Meng hochinteressant, sprich, einfach mal „vorsichtiger mit Worten umgehen“. Mit der kulinarischen Seite des Fastens haben es die Betreiber von Werns Mühle im Ostertal zu tun. Manche Gäste verzichten jetzt auf Fleisch oder auf Alkohol, die Masse ist das allerdings nicht. „Passend zur Fastenzeit beteiligen wir uns wieder an der Hülsenfrüchtewoche“, erzählt Theresia Keller. Bis 8. März richtet sich der Fokus auf Linsen, Bohnen & Co. Persönlich haben die Kellers mit Fasten gute Erfahrungen gemacht und wollen die Wochen bis Ostern Genussmittel reduzieren.