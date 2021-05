Jugendbüro Neunkirchen : Skate-Aktionen für Kinder an Pfingsten

Neunkirchen Anmeldung zu den Workshops sind ab sofort möglich.

Mal wieder vom Sofa hoch und richtig sportlich etwas machen: Ab sofort ist die Anmeldung beim Jugendbüro der Kreisstadt Neunkirchen für Skate-Workshops in den Pfingstferien möglich. Die Workshops richten sich an Kinder zwischen 7 und 12 Jahren und finden am Donnerstag, 27. Mai, 9.30 bis 11.30 Uhr sowie 12.30 bis 14.30 Uhr, statt. Das teilt die Stadt Neunkirchen in einer Pressenotiz mit.