Viele Anfragen der CDU-Fraktion Kreis Neunkirchen: Zwei gute Nachrichten für die Mobilität

Begonnen hatte die Mai-Sitzung des Kreistags mit zwei guten Nachrichten in Sachen ÖPNV. Wie bereits berichtet, läuft in Spiesen-Elversberg in Kürze der dreijährige On-Demand-Testbetrieb an. Da der Bedarfsverkehr per App zukünftig einen Großteil der innerörtlichen Erschließung leistet – insbesondere abgelegener oder eng bebauter Seitenstraßen – könnten die frei werdenden Kapazitäten der Linie 310 zur Verlängerung nach Friedrichsthal und St. Ingbert genutzt werden. Gern folgte der Rat diesem Vorschlag der Verwaltung. Womit nun die lange gewünschte verbesserte Anbindung des Bahnhofs Friedrichsthal Mitte mit Umsteigemöglichkeit nach und aus Saarbrücken realisiert wird. Aus der Ortslinie 310 wird damit die Kreislinie 310 in finanzieller Trägerschaft des Landkreises. Die Kosten belaufen sich auf 166 285 Euro pro Jahr. Landrat Meng nannte das Konzept eine „Blaupause“ für weitere Anträge: „Das kostet Geld, aber Mobilität ist ein Grundbedürfnis.“