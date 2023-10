Sitzung des Kreistages in Neunkirchen Kreis führt Frühe-Hilfe-Programm weiter

Ob gewollt oder Zufall. Just in der Sitzung des Kreistags, in der über den Jahresabschluss 2022 der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) zu befinden war, stellte Landrat Sören Meng den neuen Imagefilm der TKN vor. Dieser soll im Frühjahr veröffentlicht werden. Unter Tagesordnungspunkt fünf war zuvor der Jahresverlust in Höhe von 481 797 Euro beschlossen worden, wovon 20 541 Euro vom Landkreis nachgefordert werden. Der später eingespielte Film fokussiert Freizeitqualitäten im Landkreis wie wandern, Sport treiben, genießen oder entdecken der Industriekultur, ohne explizit Namen wie etwa Neunkircher Zoo, Ölmühle Wern, Wassergärten Landsweiler-Reden, CFK Spiesen oder Finkenrech zu nennen. Den Anwesenden gefiel’s, sie spendeten großzügig Beifall.