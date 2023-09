Silent Disco in Neunkirchen Open-Air-Disco an den Bliesterrassen ganz ohne Lärm

Neunkirchen · Am vergangenen Samstag verwandelten sich die Bliesterrassen in der Stadtmitte in eine bunt illuminierte Freiluft-Disco. Doch wer dachte, er könnte auf dem Weg zur Party lauter Musik und dröhnenden Bässen durch die Neunkircher Innenstadt folgen, der hatte sich geirrt.

22.09.2023, 11:34 Uhr

Ein optisches Highlight waren diese drei Tänzerinnen mit ihren leuchtenden Umhängen. Foto: SIBILLE SANDMAYER

Von Sibille Sandmayer

Denn bei der „Silent Disco“ hörte jeder Besucher nur das, was er hören wollte, und zwar mit Kopfhörern.