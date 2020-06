Dramatisches Titelrennen in der Fußball-Landesliga Norf : Die SG hat die Nase ganz knapp vorn

SCHIFFWEILER/WIESBACH Die Spielgemeinschaft Schiffweiler-Landsweiler-Reden hat den Titelkampf in der Fußball-Landesliga Nord gegen den FC Hertha Wiesbach II hauchdünn für sich entschieden. Die Vereine sind sich aber einig, dass eigentlich beide den Aufstieg verdient hätten.

Der Meisterschaftszweikampf in der Fußball-Landesliga Nord war an Spannung kaum zu überbieten. Einen Zähler – oder nach der durch die Quotientenregel errechnete Tabelle 0,05 Punkte – lag die SG Schiffweiler-Landsweiler-Reden am Ende vor dem FC Hertha Wiesbach II. Bitter für die Wiesbacher, die das einzige direkte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im vergangenen Oktober mit 2:0 gewonnen hatten und in der ganzen Runde nur ein einziges Mal als Verlierer den Platz verlassen mussten. Die SG musste zwar zwei Niederlagen hinnehmen, gewann aber mehr Spiele (14) als die Hertha (13), die fünf Mal die Punkte mit dem Gegner teilen musste.