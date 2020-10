Neunkircher Fastnacht : NKA glaubt nicht mehr an Fest zum Sessionsstart

ARCHIV - 02.03.2014, Bayern, Würzburg: Ein Karnevalist trägt beim Faschingsumzug eine bunte Narrenkappe. Foto: Daniel Peter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Daniel Peter

Neunkirchen Die zentrale Sessionseröffnung der Fastnacht im Saarland am 11.11. in Neunkirchen findet nach den Worten von Karl Albert, Präsident des Neunkircher Karneval-Ausschusses NKA, nicht statt. Das letzte Wort in der Sache lag an diesem Montagabend bei der Präsidiumssitzung des Verbands Saarländischer Karnevalsvereine, die zu Redaktionsschluss noch kein Ergebnis verkündet hatte.