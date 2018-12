später lesen Seniorentreff der Diakonie in Neunkirchen Seniorentreff lädt zum Backen ein Teilen

Im Seniorentreff der Diakonie in Neunkirchen werden am Freitag, 21. Dezember, Zimtwaffeln und Plätzchen gebacken. Alle Interessierte treffen sich dazu um 14 Uhr in der Küche im Erdgeschoss des Hauses der Diakonie (Bahnhofstraße 26). Im neuen Jahr findet der Seniorentreff freitags zwischen 9 und 11 Uhr im Haus der Diakonie statt.