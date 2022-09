Seniorenheim Haus Jonas in Neunkirchen : Der erste Bewohner ist schon eingezogen

Neunkirc Bis Ende September werden 20 pflegebedürftige Menschen in der neuen Pflegeeinrichtung in der Neunkircher Südstraße wohnen.

Für die neue Bertreibergesellschaft war es ein geschichtsträchtiger Moment: Mit Michael Schall zog der erste Bewohner überhaupt in eine RH Senioren-Residenz ein. In der Süduferstraße in Neunkirchen wurde vor kurzem das „Haus Jonas“ eröffnet, die erste Einrichtung der RH Senioren-Residenzen I GmbH mit Sitz im rheinland-pfälzischen Schifferstadt. „Nun kommt Leben ins Haus, und unser ganzes Team freut sich schon seit Tagen auf diesen Moment“, verrät Einrichtungsleiterin Sandra Harz. „In den kommenden Wochen werden täglich neue Bewohner einziehen, so dass bis Ende September mehr als 20 pflegebedürftige Menschen bei uns ihr neues Zuhause finden werden“, erklärte Pflegedienstleiter Jan Thielen, der unter anderem täglich den Aufnahmeprozess begleitet.