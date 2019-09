Seniorentreff : Senioren feiern in zwei Orten

Hangard/Münchwies Am kommenden Wochenende stehen in Hangard und in Münchwies Seniorenfeiern an. Eingeladen sind alle Senioren des jeweiligen Ortsteiles ab Jahrgang 1954 und älter. Die Feier in Münchwies findet am Samstag, 21. September, 14.30 Uhr, in der Sport- und Kulturhalle statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red