Umstritten oder nicht: Am Montagabend segneten Pfarrer Markus Krastl und die Gemeindereferentinnen Jennifer Jost (blonde Locken) und Claudia Busch (kurze Haare) Paare ungeachtet ihrer sexuellen Präferenzen in der Dreifaltigkeitskirche in Wiebelskirchen. Foto: Kernig