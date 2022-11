Schwesternverband in Ottweiler : Akademie für Pflegeberufe kommt gut an

Das Team der Akademie des Schwesternverbandes freut sich mit Vorstandsmitglied Nicole Grundhöfer-Kukfisz (ganz rechts), dem Aufsichtsratsvorsitzenden Sebastian Hahn (2.v.r.) und der Verbundleitung Akademien Julia Rahn (links) über die neuen Räume. Foto: Kim Breyer Foto: Kim Breyer

Neunkirchen 1958 wurde der Schwesternverband gegründet, um damals benötigte Pflegekräfte auszubilden. Die Suche nach Pflegekräften ist heute ebenso aktuell wie damals. Die neue Akademie im Jägermeisterpfad 3 in Neunkirchen wurde nun offiziell eingeweiht.

Offiziell eröffnet wurde die neue „Akademie“ des Schwesternverbandes in Neunkirchen. Sozialminister Magnus Jung, Landrat Sören Meng sowie dem Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann. Vorstandsmitglied Nicole Grundhöfer-Kukfisz und Julia Rahn, die den Verbund an Bildungseinrichtungen im Schwesternverband leitet, freuten sich über den ranghohen Besuch und bedankten sich bei den zahlreichen Gästen für ihr Interesse.

1958 wurde der Schwesternverband gegründet, um damals benötigte Pflegekräfte auszubilden, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes weiter. Hat sich der Träger zwar zu einem modernen Sozialunternehmen mit 4100 Mitarbeitern und über 60 Einrichtungen und Diensten in fünf Bundesländern entwickelt, so hat er seine Ursprünge nicht vergessen. Die Suche nach Pflegekräften ist aktueller denn je. Die Investition von vier Millionen Euro in ein neues Schulgebäude war somit keine Frage.

Noch vor den Sommerferien hatte die Schule ihren Betrieb aufgenommen. Rund 200 Auszubildende in der Pflege und 100 Auszubildende in der Heilerziehungspflege finden hier ihren Platz. Im Bereich Fort- und Weiterbildung kann die „Akademie“ rund 80 Seminare und Kurse im Jahr anbieten. Hinzu kommen passgenaue Bildungsangebote in Form von Inhouse-Schulungen. Das neue Gebäude im Jägermeisterpfad 3 liegt nur wenige Schritte vom alten Standort entfernt und bietet modernste und helle Kursräume für die Teilnehmer.

Zur Eröffnung der Akademie des Schwesternverbandes in Neunkirchen überbrachten Landrat Sören Meng (links) und Oberbürgermeister Jörg Aumann eine Stadtansicht als Geschenk, die sie an Vorstandsmitglied Nicole Grundhöfer-Kukfisz (rechts) und Verbundleiterin Akademien Julia Rahn (Zweite von rechts) überreichten. Foto: Kim Breyer