Schwesternverband Neunkirchen : Kita und Seniorenheim unter einem Dach

Ottweiler Generationenprojekt des Schwesternverbandes in Ottweiler feierte Richtfest.

Die Rohbauarbeiten des Generationen-Bauprojekts des Schwesternverbandes sind abgeschlossen. Das wurde mit einem Richtfest gefeiert. Der Vorstandsvorsitzende des Schwesternverbandes, Thomas Dane, stellte das Projekt des Anwesenden vor, Landrat Sören Meng und Bürgermeister Holger Schäfer überbrachten ihre Glückwünsche, wie der Schwesternverband mitteilt. Vor einem Jahr waren die Erdbauarbeiten unterhalb des „Haus Bliesaue“ in der Heerstraße für das neue Projekt gestartet. Im Februar 2022 ging es dann mit den Rohbaumaßnahmen los. Im „Haus Nassau“ im Obergeschoss werden ab Sommer 2023 dann 40 Pflegeplätze für Senioren angeboten. Im Untergeschoss wird die „Kita Auenland“ mit 63 Kindergarten- und 16 Krippen-Plätzen ihr Zuhause finden. Gemeinsame Projekte von Kindern und Senioren sollen nach der Eröffnung zum Alltag gehören. Für die Kinder wird ein naturnahes Abenteuerspielgelände am Bliesufer geplant, die Senioren werden einen ruhigen Garten auf der anderen Gebäudeseite erhalten, sodass es für Jedermann auch Rückzugsmöglichkeiten geben wird. Sobald die Pflegeeinrichtung fertig gestellt ist, werden die Bewohner aus dem „Haus Bliesaue“ in das „Haus Nassau“ umziehen. Das alte Gebäude wird danach zum neuen Verwaltungssitz des Schwesternverbandes umgebaut.