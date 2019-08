Zwei Schwerverletzte : Heftiger Unfall auf der Landstraße bei Neunkirchen

Neunkirchen-Wellesweiler Wegen eines gefährlichen Überholmanövers ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall auf der L287 bei Wellesweiler gekommen. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Auf dem Autobahnzubringer L287 bei Wellesweiler sind am Samstagabend,17. August, drei Fahrzeuge in einen schweren Unfall verwickelt worden. Gegen 19.20 Uhr setzte ein 43-jähriger Mann in einem Seat zu einem folgenschweren Überholmanöver an. Auf der Gegenfahrbahn stieß er mit einem entgegenkommenden kleineren Ford zusammen.