Polizei Neunkirchen : Schwerer Raub in der Hauptstraße in Spiesen: Polizei sucht Zeugen

Spiesen-Elversberg Ein schwerer Raub hat sich in der Hauptstraße 277 in Spiesen-Elversberg zugetragen, wie die Polizei Neunkirchen schildert. Tatzeitpunkt war am Freitag, 25. Februar, gegen 22.30 Uhr. Der Geschädigte bot vor laut Polizei rund drei Wochen ein i-Phone via eBay-Kleinanzeigen zum Verkauf an.

An besagtem 25. Februar gegen 22.30 Uhr erschienen die beiden Täter, welche zuvor dem Geschädigten ihr Kaufinteresse erklärt hatten.

Bei der Abwicklung des Kaufgeschäftes, übergab der Geschädigte dem ersten Täter das Mobiltelefon, damit dieser das Handy auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen konnte. In diesem Moment trat der zweite Täter an den Geschädigten heran und sprühte diesem einen Reizstoff, möglicherweise Pfefferspray, ins Gesicht, wie die Polizei berichtet.

Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Elversberger Straße. Täterbeschreibung: Täter 1: rund 1,70 Meter groß, korpulente Gestalt, dunkle Hose, dunkelblauer Nike-Zipper, Gesicht mit Maske beziehungsweise Schal vermummt. Täter 2: rund 1,70 Meter groß, schlanker als Täter 1, dunkel gekleidet, ebenfalls vermummt.