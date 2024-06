SZ-Serie: Nationalgerichte der DFB-Gegner bei der Fußball-EM Kartoffel-Pizokel und Bäckle aus der Schweiz

Markus Keller, Inhaber und Küchenchef des Restaurants Wern’s Mühle, Landhaus im Ostertal in Ottweiler-Fürth, hat gut zwei Jahre in der Schweiz gearbeitet. Das sei zwar gut 30 Jahre her, doch es sei eine schöne und spannende Zeit gewesen. „Ich habe als Sous-Chef und später als Küchenchef im Hotel Restaurant Stüvetta Veglia in Celerina gearbeitet“, erzählt Keller bei unserem Besuch. Celerina ist ein Nachbarort von St. Moritz in den Schweizer Alpen im Kanton Graubünden. „Dort habe ich vor allem die regionalen Spezialitäten kennen und lieben gelernt“, erinnert sich Markus Keller. Für unsere Serie entschied er sich deshalb auch für ein „authentisches Gericht aus dieser Gegend.“

Das sind für ihn Kartoffel-Pizokel, „auch bekannt als Biozoccals da mailinterra“. Die Graubündner Kartoffel-Spezialität wird aus einem Teig aus Mehl, Milch, Ei und Kartoffeln zubereitet. Je nachdem wie klein oder groß man die Pizokel absticht, erinnern sie an Spätzle oder auch an saarländische Mehlkneppcher. Und so lecker schmecken sie auch, nachdem sie in Salzwasser gekocht und dann in Butter geschwenkt wurden.