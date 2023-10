Heimatverein hat alle Vorgaben erfüllt Nach Rückkehr im Februar — So geht es dem Schwanen-Paar am Furpacher Weiher heute

Strahlend weiß leuchten sie schon von Weitem am Ufer des Gutsweihers: Heiner und Heidi sind bei jedem Wetter ein echter Hingucker und erfreuen große und kleine Leute, die hier spazieren gehen. Seit acht Monaten ist das schöne Schwanenpaar nach einer kleinen Odyssee (die SZ berichtete) wieder in Furpach. Wie ist es den Schwänen den Sommer über ergangen, und haben die Maßnahmen des Heimatvereins Furpach zur Verbesserung der Lebensumstände gefruchtet? Das haben wir bei einem Vororttermin den frisch gewählten Vorsitzenden des Vereins gefragt, der die Vögel im Jahr 2020 von einem älteren Mann in Baden-Württemberg gekauft hatte. Damals waren sie bereits coupiert (ein Flügel war gestutzt). Sie können also nicht wegfliegen und sind deshalb keine Wildtiere.