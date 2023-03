Ende einer Ära Das Aus ist besiegelt: Schutzverein Neunkirchen löst sich im Sommer auf

Am 30. Juni endet die Geschichte des Schutzvereins Neunkirchen. Was umso schmerzhafter ist, als es sich um alles andere als eine Kurzgeschichte handelt. „Nach 151 Jahren verschwinden unser Name und unser Verein“, bedauert Vorsitzende Stephanie Behr-Schilhab zutiefst. „Etwas frustrierend, aber das ist der Lauf der Dinge.“ Selbst schon 29 Jahre im Verein, gehört sie seit 2002 dem Vorstand an und wurde nach der Amtsniederlegung von Patrick Nessler 2014 zur Vorsitzenden gewählt.