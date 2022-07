Zum Schulstart : Awo-Kreisverband Neunkirchen bietet Unterstützung an bei Schultüte basteln und füllen

Neunkirchen Ein Moment, den kaum jemand vergisst: der erste Schultag und die eigene Schultüte. Mit dem ersten Schritt in die Schule beginnt für viele Kinder nach dem Sommer eine große und wichtige Etappe für ihr Leben.

Aber: Nicht jedes Kind hat das Glück, mit einer eigenen Schultüte in diesen großartigen Tag zu starten. Der Awo-Kreisverband Neunkirchen bietet daher in Zusammenarbeit mit dem Familienberatungszentrum Neunkirchen Eltern und angehenden Schulkindern in und um Neunkirchen einen Bastelworkshop für die eigene Schultüte an, heißt es in einer Pressemitteilung. Besucht das Kind keine Kita oder hat keine Möglichkeit, eine eigene Schultüte zu basteln, einfach in den Räumen der Awo BaT (Betreuung am Tag) in der Wellesweilerstraße 38 in Neunkirchen vorbeikommen und gemeinsam mit dem Kind eine Schultüte basteln, schreibt die Awo: „Wir helfen auch gerne beim Füllen mit Inhalt.“