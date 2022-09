Schulmuseum Ottweiler : Notizen aus dem Schulmuseum

Ottweiler Im Ottweiler Schulmuseum kann man erleben, wie der Schulanfang vor 100 Jahren ablief.

Auch Unterricht und Lehrplan erfuhren gründliche Reformen. Eine davon war die Umwandlung des gefächerten Unterrichts der ersten Schuljahre in den sogenannten Gesamtunterricht, zu dem es in den Grundschulrichtlinien von 1921 heißt: Gesamtunterricht ist ein ungefächerter Unterbau, der sich allmählich gliedert in heimatkundlichen Sachunterricht, Sprachunterricht, Rechnen, Zeichnen …

Im Griffelkasten transportierte man Schiefergriffel zum Schreiben und den Griffelspitzer, ein kleines Gerät mit einer Reibfläche, um den Griffel immer wieder nachzuspitzen. Auch Bleistift, Radiergummi und einige Buntstifte gehörten bei Schulanfängern schon zum Inhalt. Ein feuchtes Schwämmchen, mit dem die beschriebene Tafel wieder blank gewischt werden konnte, befand sich in der Schwammdose. Für den Leseunterricht benutzte man die Fibel, damals für ärmere Kinder nicht selten das erste eigene Buch. Das Rechenbuch kam später dazu, da nach der reformpädagogischen Methode am Anfang mit Gegenständen gezählt, gerechnet und das Schreiben der Ziffern auf die Rechenseite der Schiefertafel geübt wurde.

Manche Schulpflichtigen konnten sich über eine Glückwunschkarte zu ihrem Schulanfang freuen, ein Brauch, der um 1900 in Thüringen aufkam und sich nach und nach in Deutschland verbreitet hat. Und irgendwann kam dann der Tag, an dem ein Gedicht in der Fibel zu lesen war: