Schulabschluss 2024 Maximilian-Kolbe-Schule Wiebelskirchen feiert Absolventen

73 Schülerinnen und Schüler wurden mit dem Mittleren Bildungsabschluss verabschiedet. Davon haben 27 diesen Abschluss durch eine Prüfung in Mathematik, Deutsch und der ersten Fremdsprache erworben, die übrigen 46 haben alle die Übergangsberechtigung zur Gymnasialen Oberstufe. Von diesen nehmen neun lediglich einen Orts-, aber nicht einen Schulwechsel vor. Sie werden Schüler im Allgemeinen Zweig am Oberstufengymnasium am KBBZ Neunkirchen.