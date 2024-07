Abschluss am Krebsberg-Gymnasium Neunkirchen Den Sprung in die Zukunft wagen

Die Abiturfeier am Gymnasium am Krebsberg war trotz der Konkurrenzveranstaltung in Form des deutschen Fußball-EM-Viertelfinalspiels sehr gut besucht. So gratulierte Landrat Sören Meng persönlich den Abiturienten zum bestandenen Abitur, das er als einen Meilenstein im Leben bezeichnete. Indem er Steve Jobs zitierte „Eure Zeit ist begrenzt“, appellierte er an die jungen Leute, sich nicht von Dogmen bremsen zu lassen, ihren Herzen und der inneren Intuition zu folgen und nach dem zu suchen, was man liebt, denn das tue man gut. Während der Pandemie, die Teile ihrer Schulzeit beherrscht habe, hätten sie schon gelernt, Lösungen zu finden und widerstandsfähig zu sein, auch wenn manche Entscheidungen der „Schiedsrichter“ im Laufe der letzten Jahre manchmal wie im Fußball als unfair empfunden wurden oder man den ein oder anderen Elfmeter verschossen habe.