Schulabschluss 2021 : Mit dem Abitur in der Tasche zu neuen Zielen

Neunkirchen Das KBBZ Neunkirchen feiert seine 40 Abiturientinnen und Abiturienten nach einer außergewöhnlichen Zeit.

„Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die 100-prozentige Verantwortung für dein Tun übernimmst“, zitierte der stolze Abteilungsleiter Hans-Werner Backes im Zuge seiner Festrede, mit der er den 40 jungen Abiturientinnen und Abiturienten im Foyer des Kaufmännischen Berufsbildungszentrums (KBBZ) in Neunkirchen zur bestandenen Reifeprüfung gratulierte. Dabei wurde er nicht müde, immer die besondere Situation der vergangenen beiden Jahre, der die jungen Menschen zwangsläufig ausgesetzt waren, hervorzuheben. Und ja: Verantwortung für ihr Handeln haben alle Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Abiturjahrgangs sicher in besonderem Maße übernommen, waren sie doch während etlicher Wochen in vielerlei Hinsicht auf sich gestellt und mussten den Spagat zwischen häuslicher und schulischer Situation wie kein Jahrgang zuvor leisten.

Darauf verwiesen auch die engagierten Schülerinnen Lea Weimer und Isabelle Geimer im Zuge ihrer eloquenten Absolventenrede, bei der etliche Anekdoten integriert waren, um die Zeit des Distanz- und Wechselunterrichts auch von einer humorvollen Seite zu beleuchten. Dabei gelang es ihnen, insbesondere auch kritische Töne in Bezug auf typische Fehler Heranwachsender anzuschlagen. Auch der Schulleiter Heiko Staub verwies im Zuge seiner Eröffnungsrede auf den Status Quo der Abiturienten im Zuge der Pandemie, indem er zutreffend resümierte: „Statt die Welt zu erkunden, saßen Sie zu Hause, statt die Liebe zu suchen, hielten Sie Abstand. Die Pandemie hat Ihnen vieles genommen, was Jungsein ausmacht.“ Gleichzeitig forderte er seine Schützlinge auf, alles Versäumte umso intensiver nachzuholen, sobald die Möglichkeit dazu bestehe.

Beste Abiturprüfung (1,0): Alicia Valentin; Bestes Ergebnis mit dem Schwerpunkt BWL: Felix Nehren; Bestes Ergebnis in Mathematik: Pauline Kremp; Bestes Ergebnis in Deutsch (Scheffelpreis): Lara Herter; Bestes Ergebnis in Chemie: Tom Nehren; Bestes Ergebnis in Englisch: Felix Nehren; Bestes Ergebnis in Französisch: Alicia Valentin; Bestes Ergebnis in Spanisch: Lilli Weber; Sonderpreis soziales Engagement: Lilli Weber