Neunkircher Traditionsgeschäft Nach verheerenden Hochwasserschäden – Schuhhaus Itt eröffnet neu im Saarpark-Center

Neunkirchen · Das Schuhhaus Itt ist ein Neunkircher Familienunternehmen mit 75-jähriger Tradition. Die Schäden durch das Pfingsthochwasser waren so groß, dass die Filiale in der Bahnhofstraße geschlossen blieb. An anderem Standort ist das Schuhhaus nun zurück.

05.09.2024 , 16:22 Uhr

Thomas Itt (links) und Sergei Vadiaev, der Center-Manager Foto: Michaela Lindner