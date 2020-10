Nun geht es zum Landesentscheid : Franziska Pohl ist die beste Vorleserin im Kreis

Neunkirchen Die Sechstklässlerin des Gymnasiums am Krebsberg vertritt den Kreis nun beim Landesentscheid.

Franziska Pohl vom Gymnasium am Krebsberg (GaK) ist die Siegerin des Vorlesewettbewerbs im Landkreis Neunkirchen. Beim Regionalentscheid des 61. Wettbewerbes des Deutschen Buchhandels überzeugte die Sechstklässlerin des GaKs die Jury. Nun erhielt die junge Schülerin im Landratsamt von Landrat Sören Meng ihre Urkunde und ein Buchgeschenk. „Franziska wird unseren Landkreis beim saarländischen Landesentscheid würdig vertreten“, ist sich Meng sicher. Besonders erwähnen möchte der Landrat die coronabedingten Einschränkungen, die die Teilnehmer auf sich nehmen mussten. So zeigten die jungen Leseratten ihre Vorlesekünste diesmal via Videos, die sie einsendeten. „Deshalb sind für mich alle Schülerinnen und Schüler Sieger, denn ihre Begeisterung am Lesen ist vorbildlich“, sagte Meng.