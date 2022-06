Schülerfirma Nspire : Schülerfirma aus Neunkirchen freut sich über Erfolg

Das Team der Schülerfirma Nspire am KBBZ in Neunkirchen freut sich über den Erfolg beim IW-Wettbewerb. Foto: Amelie Fries

Neunkirchen Nspire designt Schulutensilien. Damit holten sie den zweiten Platz beim Wettbewerb des Instituts der Deutschen Wirtschaft.

Beim Juniorenwettbewerb, den das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) ausgelobt hat, hat die Schülerfirma Nspire aus Neunkirchen den zweiten Platz erzielt. „Nach einer Einladung von den IW-Junioren wurden wir mit festgelegtem Datum und Uhrzeit in einen Ablauf von verschiedenen Online-Interviews geführt, in denen eine Gruppe, bestehend aus Pascal Geßner, Cynthia Schäfer, Hannah Scheller, Katharina Marx und Chiara Nalbone über verschiedene Bereiche der Firma befragt wurden“, schreibt Amelie Fries für Nspire.

„Dabei bewerteten die Juroren die Philosophie, unsere Ziele und zum anderen das Angebot sowie die Verkaufsstrategien.“ Der Wettbewerb, an dem mehrere saarländische und pfälzische Schulen teilnahmen, wurde live im Internet übertragen.

Das Geld soll in einen Betriebsausflug investiert, um dem ganzen Nspire-Team eine gemeinsame und schöne Zeit zu ermöglichen. „Auch weiterhin werden wir an unserer Produktion und dem Verkauf arbeiten und mit viel Engagement versuchen, Schüler, Schülerinnen und an Schreibmaterialien interessierte Bürger zu inspirieren und zu motivieren“, heißt es abschließend.