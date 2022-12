Gymnasium am Krebsberg in Neunkirchen : Klimawandel und Weihnachtsmarkt

Gymnasium am Krebsberg in Neunkirchen

Neunkirchen Spanische Austauschschüler zu Gast am GaK in Neunkirchen. Es gab viel zu erleben und zu besichtigen.

Lange mussten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Krebsberg warten, um endlich wieder an einem Schüleraustausch mit ihrer spanischen Partnerschule, dem IES Monterroso in Estepona (Malaga, Spanien) teilzunehmen.

Ende November war es dann endlich wieder soweit, wie es in einer Mitteilung des Gymnasiums heißt: Zwölf Schülerinnen und Schüler aus der andalusischen Partnerschule kamen gemeinsam mit ihren beiden Deutschlehrerinnen María Martín und Mercedes Gómez zu Besuch nach Neunkirchen, wo sie eine Woche lang das Gymnasium am Krebsberg und die Region rund um Neunkirchen kennenlernen, sowie die Gastfreundschaft ihrer deutschen Gastfamilie genießen durften.

Nach der Woche waren sich alle einig: Der Besuch der St. Wendeler Kletterhalle, des Trierer Weihnachtsmarktes sowie des schulinternen Adventsbasars waren die absoluten Programmhighlights. Nach dieser intensiven gemeinsamen Zeit gab es einen tränenreichen Abschied morgens um 3 Uhr an der Fernstraße Neunkirchen: „Warum war der Aufenthalt nur so kurz?“, „Ich möchte noch nicht nach Hause!“, „Es dauert noch so lange, bis wir uns wiedersehen!“, hieß es da. Im kommenden April wird der Rückbesuch der Neunkircher in Andalusien stattfinden, und die Tage bis dorthin werden schon gezählt, heißt es abschließend.