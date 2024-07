Neunkirchen/ Silicon Valley Expedition zwischen Alcatraz und Apple

Mein Name ist Eleanor Ziermann und ich bin Schülerin der zehnten Klasse des Gymnasiums am Krebsberg in Neunkirchen. Nachdem ich im vergangenen Jahr am Finale der Mathematikolympiade in Berlin teilgenommen habe, hat mich eine Lehrerin auf das Mathematikstipendium am Institut für Jugendmanagement Heidelberg, kurz IJM, aufmerksam gemacht.