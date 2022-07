Schottergarten : So kommt wieder mehr Natur ins Gartenbeet

Schiffweiler Der Naturschutzbund (Nabu) Schiffweiler gibt Tipps, wie man einen Schottergarten abmildern kann.

Bei der folgenden Variante kann der Schotter weitergenutzt werden. Damit eine Besiedlung von Wildpflanzen und Tieren wieder möglich ist, müssen aber der fehlende Feinkornanteil erhöht und Kompost beigegeben werden. Aus einem leblosen Schotterbeet lässt sich auf diese Weise ein Trockenstandort herstellen, wie er etwa auf Magerwiesen, Schutt- oder Felshängen vorkommt. Der Aufwand lohnt sich, denn das Ergebnis bietet Insekten und anderen Tieren viel Nahrung und braucht wenig Pflege. Tipp: Am einfachsten lässt sich ein Schottergarten umwandeln, wenn der Schotter nicht auf Vlies oder Folie, sondern direkt auf einem unkrautfreien Boden liegt. Und so geht‘s:

Schritt 1: Prüfen, ob unter dem Schotter ein Trennvlies oder eine Kunststofffolie liegt. Ist eine Abtrennung vorhanden, sollte sie ausgebaut und fachgerecht entsorgt werden, denn sie verhindert, dass Wasser versickern kann und dass Bodenorganismen an die Bodenoberfläche wandern und das anfallende Laub verwerten und Humus aufbauen können. Folie und Vlies sind zudem schlecht für Boden und Bodenorganismen. Sie bestehen in der Regel aus Kunststoff, der mit der Zeit in immer kleinere Kunststoffpartikel, also Mikroplastik, zerfällt. Mikroplastik kann letztlich nicht mehr aus dem Boden herausgeholt werden. Also am besten gleich darauf verzichten.