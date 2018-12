später lesen Streit unter Brüdern Schlägerei zwischen zwei Brüdern in Shisha-Bar Teilen

Twittern







Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.10 Uhr kam es in einer Shisha-Bar in der Bahnhofstraße in Neunkirchen zu einer Schlägerei zwischen zwei 20 und 23 Jahre alten syrischen Brüdern. Beide waren alkoholisiert und schlugen aufeinander ein. red