Tritte ins Gesicht : Schlägerei in der Neunkircher Innenstadt

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat. Foto: dpa/Carsten Rehder

(ots) Am Freitagabend kam es gegen 20:45 Uhr in der Wilhelmstraße in Neunkirchen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Auseinandersetzung haben fünf oder sechs männliche Personen mehrfach auf eine weitere männliche Person eingetreten, sodass diese eine blutige Verletzung im Gesicht davontrug, heißt es.

Die Personengruppe habe sich anschließend in Richtung Bliespromenade. entfernt.