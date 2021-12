Fitnesspark Heiligenwald : Zuschuss für Fitnesspark in Heiligenwald

Heiligenwald Neben der Jahnturnhalle soll ein Bewegungspark für alle Generationen entstehen.

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes Reinhold Jost übergab einen Zuwendungsbescheid an die Gemeinde zur Errichtung eines Mehrgenerationen Fitnessparks in Heiligenwald. Das teilt der neue Ortsvorsteher von Heiligenwald, Matthias Mauermann, mit.

Bereits im Jahr 2019 kamen die Initiatoren Horst Krummenauer und Dr. Gerd Aatz vom Turnverein Heiligenwald auf die Gemeinde Schiffweiler und den Ortsrat Heiligenwald mit einer großartigen Idee zu, erklärt Mauermann: das nicht mehr sanierungsfähige und baufällige Haus neben der Jahnturnhalle abzureißen und dafür dort einen Bewegungspark für alle Generationen zu errichten. Die Gemeinde Schiffweiler war dieser Sache stets positiv gegenüber gestimmt. So ging es in die Planungen gemeinsam mit Verwaltung und Initiatoren. Anschließend mussten im Ortsrat und dem zuständigen Ausschuss die notwendigen Beschlüsse dafür gefasst werden und es wurde ein Förderantrag für den Abriss des Hauses und die Errichtung eines Bewegungsparkes gestellt. Das Haus wurde mittlerweile abgerissen. Minister Jost übergab einen Zuwendungsbescheid über 142 500 Euro an den Bürgermeister der Gemeinde Schiffweiler Markus Fuchs. Es folgen noch weitere Bedarfszuweisungen in Höhe von Fördersumme auf 90 Prozent der geplanten Baukosten, auf 171 000 Euro, so Mauermann weiter. Der Bau sei geplant mit insgesamt 190 000 Euro, somit trage die Gemeinde lediglich einen Eigenanteil von 19 000 Euro.