Polizei Neunkirchen Auto touchiert Rollstuhlfahrer an Ampel

Heiligenwald · In der Weiherstraße (Zufahrt zum Itzenplitzer Weiher) ist am Dienstag, 7. Mai, um 11.05 Uhr, ein Rollstuhlfahrer mit angeleinten Hunden im Bereich der Ampel von einem Pkw-Fahrer touchiert worden, so die Polizei.

16.05.2024 , 10:11 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder