Zugeparkte Gehwege sind immer ein Ärgernis Wenn parkende Autos zur Gefahr werden

Bereits Anfang Oktober vergangenen Jahres, erzählt Christoph Becker aus Schiffweiler, habe er mit dem Ordnungsamt Kontakt aufgenommen und über die Parksituation am Mühlbachstadion in Schiffweiler während der Heimspiele der beiden Herrenmannschaften informiert. Als Rollstuhlfahrer, aber auch als Radfahrer ist er dort immer mal wieder unterwegs. Zugeparkte Gehwege, aber auch wild geparkte Autos auf der Straße, sagt er, machten ein gefahrloses Passieren dieser Straße für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen, aber auch für Radfahrer und Fußgänger so gut wie unmöglich. „Da die Autos oft Stoßstange an Stoßstange stehen, weiß man nicht, wo man die Seite wechseln soll“, so Becker. Vor allem, weil gerade die Stelle unter der Eisenbahnbrücke so unübersichtlich sei, mache er sich große Sorgen, „dass mal wer über den Haufen gefahren wird“. Der Mitarbeiter der Ortspolizeibehörde habe ihm mitgeteilt, dass die Spiele außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung seien und es kein Personal gäbe, das den Parkverkehr überwachen könne, so der Rollifahrer. Darüber, sagt er, habe er sich geärgert. Der beim Bundesverband für Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) aktive Schiffweiler Bürger hat auch mit dem Sportverein, der FSG Schiffweiler, das Gespräch gesucht. Vor dort, sagt er, wurde ihm zugesichert, dass man versuche, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. „Tja, dann kam die Winterpause und ich habe das Gefühl, meine Anfrage wird totgeschwiegen“, vermutet Becker. Doch er will das wilde Parken nicht akzeptieren und hat sich daher nun an die SZ gewendet.