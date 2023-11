Torten für Bedürftige Schlemmen und helfen mit Traumtorten

„Wenn Sie eine bedürftige Familie haben oder kennen, die sich keine Geburtstagstorte leisten kann, schreiben Sie mir. Ich biete an, es zu backen.“ Das war vor kurzem auf Facebook zu lesen, in der Gruppe „Free your stuff Schiffweiler“ (übersetzt: Befreie dich von deinen Sachen). Fast klang es etwas zu schön, um wirklich wahr zu sein. Zumal die Torten auf den beistehenden Fotos sehr professionell wirkten, „gephotoshopt“, würde man auf Neudeutsch sagen. Doch es gibt sie wirklich. Die Schöpferin der süßen Kunstwerke heißt Zita Botos. Sie ist Ungarin und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern, 18, 16 und 5 Jahre, in Landsweiler-Reden. Vor zwei Jahren war die Familie aus Rumänien hierhergezogen. Der Grund? Alltags-Rassismus. „In Rumänien waren wir immer die Ungarn, in Ungarn die Rumänen. Wir wollten irgendwo hin, wo wir nur Ausländer sind.“ Zitas Bruder und Schwester lebten schon länger in Neunkirchen, das erleichterte die Wahl. Hier im Saarland seien die Menschen toleranter als dort, wo sie herkommt. Und hilfsbereiter. „Die deutschen Leute sind toll.“ Wobei sie überrascht war, hier auch Elend und Not anzutreffen. „Ich dachte, in Deutschland ist alles schön, da gibt es keine bedürftigen Leute.“ Inzwischen weiß sie es besser – und hilft, wo sie kann. Das Ehepaar Botos arbeitet in Bexbach in einem Großlager, er als Gabelstaplerfahrer im Schichtdienst, sie kommissioniert und verpackt.