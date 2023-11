Zertifizierung für Schiffweiler Datenschutz in der Gemeindeverwaltung ernst nehmen

Die aktuellen Geschehnisse in Nordrhein-Westfalen unterstreichen die Relevanz eines funktionierenden ISMS bei Behörden, heißt es weiter in der Mitteilung der Gemeinde. Dort hat ein Hackerangriff mehr als 70 Städte, Gemeinden und Kreise in vielen Bereichen lahmgelegt. Um Cyber-Attacken trotzen zu können, muss die IT-Infrastruktur regelmäßig aktualisiert und Sicherheitslücken schnell geschlossen werden. Ganz wichtig sind auch Mitarbeiterschulungen, um Angriffe früh zu entdecken und sich dann richtig verhalten zu können.