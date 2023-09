Wirtschaft: Ein Blick in die Kommunen Gesunder Branchenmix sichert die Wirtschaft

Wenn es um die kommunale Wirtschaftsförderung geht, sagt Schiffweilers Bürgermeister Markus Fuchs, setze man in seiner Gemeinde auf die stets sehr gute Zusammenarbeit mit Kreiswirtschaftsförderer Klaus Häusler. „Wir bieten als Gemeinde in Kooperation mit der WfG zahlreiche, interessante Veranstaltungen für unsere Gewerbetreibenden an, die auch sehr gut angenommen werden“, erklärt Bürgermeister Fuchs. Auch bei Fragen, etwa rund um Fördermöglichkeiten, sagt er, verweise man die Gewerbetreibenden an Häusler.