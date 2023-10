Landsweiler-Reden „Die Weine unserer aller Heiligen“

Nach der erfolgreichen Resonanz im vergangenen Jahr lädt das Orga-Team des Pfarrbezirks Herz-Jesu Landsweiler-Reden auch in diesem Jahr wieder zu einer Weinverkostung ins Katholische Pfarrheim ein. Stefan Mörsdorf, der frühere saarländische Innenminister und Jakobswegpilgerer, stellt am Sonntag, 29. Oktober, um 17.30 Uhr unter dem Motto: „Martin, Laurenz, Columban und Co – die Weine unserer aller Heiligen“ auf humorvolle Art und Weise verschiedene Heilige vor und präsentiert dazu Weine, die den Namen dieser Heiligen tragen. Dazu wird ein Imbiss gereicht. Zur Einstimmung auf das Thema wird in der Kirche Herz-Jesu Landsweiler-Reden um 17 Uhr eine kurze Vesper gefeiert. Für die Teilnahme wird kein Kostenbeitrag erhoben. Am Ende der Veranstaltung wird eine Pilgerhutsammlung zu Gunsten der Erhaltung des Pfarrheimes durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.