Weihnachtsmarkt Schiffweiler Christstollen, Vanille-Engel und Zwiwwelschmeer

Knackig kalt war es am Samstag und Sonntag beim Weihnachtsmarkt der Gemeinde Schiffweiler in Heiligenwald, so wie es sich für eine winterliche Veranstaltung gehört. Es sei „pünktlich kalt geworden“, meinte Bürgermeister Markus Fuchs, als er den gemeinsamen Schiffweiler Weihnachtsmarkt rund um die Private Kaufmännische Schule zusammen mit den vier Ortsvorstehern am Samstagmittag eröffnete, „und wenn die Meteorologen recht haben, dann kriegen wir vielleicht auch noch ein paar Flocken“, fügte er hinzu.