Bürgermeister gibt bekannt : Weihnachtsmarkt in Schiffweiler abgesagt

Weihnachtsmarkt in Schiffweiler abgesagt

2018 herrschte noch gute Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Schiffweiler. In diesem Jahr findet er auf Grund von Corona nicht statt. Foto: Jörg Jacobi

Schiffweiler Auch die kommende Fastnacht steht wegen Corona auf der Kippe.

Auf Nachfrage eines Ratsmitglieds in der Sitzung des Gemeinderats teilte Bürgermeister Markus Fuchs am Mittwochabend mit: „Wir werden leider Gottes in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt veranstalten.“ Aufgrund der Hygieneverordnung während der Corona-Pandemie sei eine solche Veranstaltung für die Gemeinde und die Vereine nicht zu stemmen.