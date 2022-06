Auf römischen, keltischen und germanischen Spuren : Szenische Wanderung auf historischen Spuren

Raetovarier-Schild Foto: Kulturamt

Schiffweiler Das Kulturamt der Gemeinde Schiffweiler lädt ein zu einer szenischen Wanderführung mit Römern, Alamannen und der Autorin Maria W. Peter auf historischen Spuren in Schiffweiler. Schon immer befand sich Schiffweiler mit seinen unterschiedlichen Ortsteilen auf heißem historischem Pflaster, ein Ort voll spannender Geschichte und Geschichten.

Kelten, Römer, Germanen, Landsknechte, Franzosen und Preußen haben sich in den vergangenen Jahrtausenden in unserer Heimat getummelt, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Mit Begeisterung seien Zuschauer den Programmangeboten gefolgt, die vom Kulturamt unter der Leitung von Alexandra Vogt zusammen mit der Schiffweiler Autorin Maria W. Peter entwickelt wurden und Heimatgeschichte verschiedener Epochen erlebbar machten.

Nun wurde Autorin Maria W. Peter erneut für den Literaturpreis Homer nominiert, wie es weiter heißt. Er zeichnet jedes Jahr den besten historischen Roman in deutscher Sprache aus. Diesmal für ihr neues Buch „Verrat in Colonia“, den vierten, in sich abgeschlossene Band der Serie um die römische Sklavin Invita und den germanischen Kriegsgefangenen Flavus. Die Serie entführt die Leserinnen und Leser in die Römerzeit, zu interessanten Schauplätzen in unserer Heimatregion, Trier, Merzig, Borg, die Saarschleife, Metz und zuletzt auch Bonn und Köln.

Am Montag, 27. Juni, um 16.30 Uhr lädt das Kulturamt zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung ein: Zusammen mit römischen Soldaten der „Legio XIIII Gemina“ aus Ottweiler (mit Centurio Peter Klein) und einem Krieger der Alamannen­gruppe Raetovarier (Stefan Müller) wird Maria W. Peter auf römischen, keltischen und germanischen Spuren durch Schiffweiler führen. Dabei wird sie aus zwei ihrer Römerromane Kostproben vorlesen: aus „Die Legion des Raben“, der auch in unserer Saarregion angesiedelt ist, sowie aus ihrer preisnominierten Neuerscheinung „Verrat in Colonia“.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, Alltag, Luxus und Konflikte der damaligen Zeit hautnah zu erleben, sich selbst ein Bild von der Lebenswirklichkeit unserer Vorfahren zu machen, schreibt der Veranstalter. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Gesprächen und Austausch mit der Autorin sowie den historischen Darstellern aus der Römer- und Alamannengruppe. Treffpunkt: katholische Kirche St. Martin Schiffweiler (Klosterstraße).